كلوب يتمنى إقصاء مصر مبكرًا من أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يتمنى مدرب ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، عودة محمد صلاح من ساحل العاج في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال إقصاء المنتخب المصري مبكرًا في البطولة.

ماذا قال يورجن كلوب؟

نادرًا ما يتم الترحيب بكأس الأمم الأفريقية في ليفربول، وكما كان الحال في عام 2022 مع وجود ساديو ماني بشكل ملحوظ في صفوفهم، يجب على الريدز، في نسخة هذا العام في ساحل العاج، حرمان أنفسهم من أفضل لاعبيهم محمد صلاح في منتصف فترة محورية من الموسم.

وفي مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قال مدرب متصدر الدوري الإنجليزي الحالي يورغن كلوب مازحا إنه لا يتمنى حظا سعيدا لنجمه المهاجم صلاح في كأس الأمم الأفريقية.

وأشار المدرب الألماني: "إذا قلت أنني أتمنى له حظًا سعيدًا، فسيكون ذلك كاذبًا".

وأضاف "من وجهة نظر شخصية، سأكون سعيدًا إذا تم إقصائهم من دور المجموعات، لكن هذا مستحيل بالتأكيد، يمكنهم التأهل والفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية."

واختتم:" قلت لصلاح، حظًا موفقًا، وعودة لياقتك، علينا أن نتعامل مع الأمر وسنتعامل معه ".