نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جناح نابولي يُفاضل بين التجديد والرحيل إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقف جناح نابولي ماتيو بوليتانو على مفترق طرق بين تمديد عقده مع النادي أو التفكير في الانتقال إلى السعودية.

بوليتانو يقترب من الرحيل

وبحسب الصحفي " نيكولو شير "ا، فإن نادي الشباب السعودي لديه اهتمام كبير بالحصول على الجناح، حيث قدم النادي عرضًا بقيمة 12 مليون يورو لنابولي وينتظرون الرد الأسبوع المقبل.

بالتزامن مع ذلك، بدأ نابولي مفاوضات لتمديد عقد بوليتانو حتى عام 2027، ومن المنتظر حسم مستقبل اللاعب قبل مباراة نصف نهائي كأس السوبر بين نابولي وفيورنتينا في 18 يناير الجاري.

بوليتانو البالغ من العمر 30 عامًا موجود مع نابولي منذ عام 2020، في البداية على سبيل الإعارة، ثم تم توقيع الإيطالي بشكل دائم من قبل البلوز مقابل 21 مليون يورو في عام 2021.

وفي الموسم الحالي، ساهم اللاعب بستة أهداف وخمس تمريرات حاسمة في 24 مباراة بجميع المسابقات.

ويحتل بطل إيطاليا حاليًا المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي بعد 18 جولة، كما أعلن نابولي مؤخرًا عن ضم مدافع ساليرنيتانا باسكوالي مازوتشي.