منتخب مصر يواصل تدريباته باستاد مصر استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار

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أحمد جودة - القاهرة -

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية استعدادًا لمواجهة تنزانيا وديا في السادسة مساء الأحد المقبل في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري.

شارك في المران ٢٧ لاعبا وهم:محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى و أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى وحمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة ومحمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية مساء يوم الأحد القادم على ستاد القاهرة أمام منتخب تنزانيا استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

تتجه بعثة منتخب مصر إلي كوت ديفوار يوم 9 يناير استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.



موعد مباراه منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب موزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس الامم الافريقية كوت ديفوار 2024 والمقرر إقامتها مساء يوم 14 يناير.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

تنقل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 على قنوات bein afcon المالكة لحقوق مباريات كأس الأمم الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.