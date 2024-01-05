نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة واتحاد الكرة والمتحدة والأبطال الأوليمبيين يدعمون المنتخب قبل السفر لأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد والاستاذ محمد يحيي لطفى رئيس الشركة المتحدة للرياضة والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة والكابتن حازم امام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب ودينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على التواجد في تدريب منتخب مصر لتحفيز اللاعبين قبل السفر إلى كوت ديفوار والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤.

كما تواجد عدد من الأبطال الأوليمبيين في مختلف الألعاب الفردية في تدريب المنتخب لمساندة اللاعبين والتأكيد على أنهم قدوة و مثل أعلى للاعبين في مختلف الرياضات الأخرى، مع تمنيات التتويج بالبطولة.

وشدد الدكتور أشرف صبحي في كلمته على دعم ومساندة الدولة للمنتخب ممثلا في وزارة الرياضة وإتحاد الكرة والشركة المتحدة وأن الجمهور المصري ينتظر منهم التتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا وأن الفريق قادر على اسعاد الجماهير المصرية.

موعد مباراه منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب موزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس الامم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم 14 يناير.