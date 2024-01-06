نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يستعد للكشف مستقبله مع باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لاتخاذ قرار بشأن مستقبله في المستقبل القريب بعد قرب انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي.

هل يرحل مبابي عن باريس سان جيرمان؟

وفقًا لصحيفة " ليكيب "، ينوي المهاجم الفرنسي التوصل إلى قرار نهائي قبل مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد ريال سوسيداد، ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى في 14 فبراير.

هدف مبابي هو الاستعداد لمباريات يورو 2024 في هدوء تام، كما يدرس إمكانية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 التي ستقام في باريس.

بدأ باريس سان جيرمان بالفعل في وضع خطة في حالة قرر مبابي عدم تمديد عقده مع النادي، وترددت تقارير سابقة أنه إذا اتخذ مبابي مثل هذا القرار فإنه سيخسر 80 مليون يورو.

ولا يزال ريال مدريد هو المنافس الأساسي على مبابي، لكن ليفربول يفكر أيضًا في إمكانية انتقاله.

واعتبارًا من الأول من يناير، يحق لمبابي التفاوض مع أي ناد بشأن انتقال مجاني، حيث أن عقده مع باريس سان جيرمان ينتهي في الصيف المقبل.