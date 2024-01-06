نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نشرة أخبار أمم إفريقيا".. المنتخب يواصل تدريباته وتعليق أسامة جلال بعد الاستبعاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعي الكرة الأفريقية، لاستقبال بطولة أمم افريقيا، والتي ستقام في ساحل العاج خلال الشهر الحالي.

وتقام البطولة بداية من الثالث عشر من الشهر الحالي، حتى الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.

وتجري جميع المنتخبات اخر استعداداتها، من أجل الظهور بأفضل ما يكون خلال النسخة القادمة.



ونستعرض من خلال دوت الخليج الرياضي، اخر أخبار بطولة كأس الأمم الافريقية والتي جاءت كالاتي:

تعليق أسامة جلال بعد استبعاده من المنتخب

علق أسامة جلال مدافع نادي بيراميدز والمنتخب المصري، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وذلك بعد الاستبعاد من المنتخب عقب الإصابة "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، بإذن الله ربنا يعوضني خير، وبالتوفيق لمنتخب مصر ونرجع بالبطولة ان شاء الله".



واستبعد المدافع عقب الاصابة في الركبة، ليتم الاستعانة بياسر إبراهيم مدافع الاهلي.

منتخب مصر يواصل التدريبات

واصل المنتخب المصري تدريباته لليوم الثالث على التوالي وذلك على استاد مصر الذي يتواجد في مدينة مصر الاولمبية، في العاصمة الادارية، وشهد المران مشاركة اللاعبين بما فيهم محمد صلاح الذي ظهر بقصة شعر جديدة استعدادا للبطولة.

وزير الرياضة يدعم المنتخب المصري

شهد مران المنتخب المصري زيارة وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، والذي قدم الدعم للمنتخب قبل المشاركة في البطولة المرتقبة.