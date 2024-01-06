نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب كلوب بروج ينصح إنتر بشأن تاجون بوكانان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناقش روني ديلا، مدرب كلوب بروج، صفات اللاعب الجديد في إنتر، تاجون بوكانان، وشدد على الجوانب التي لا يزال الكندي بحاجة إلى تحسينها.

مدرب كلوب بروج ينصح إنتر بشأن بوكانان

انضم لاعب خط الوسط البالغ من العمر 24 عامًا رسميًا إلى النيرازوري من الجانب البلجيكي في صفقة تبلغ قيمتها نحو 7 ملايين يورو بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كإضافات، ليوقع عقدًا مدته أربع سنوات ونصف بقيمة صافية تبلغ نحو 1.5 مليون يورو لكل موسم.

ومن المتوقع أن يضيف بوكانان خيارًا آخر إلى دور الظهير الأيمن في خطة سيموني إنزاجي 3-5-2، مما يوفر بديلًا لدينزل دومفريز.

وفي مقابلة مع " توتو ميركاتو"، ناقش ديلا أولًا صفات بوكانان "تاجون هو في المقام الأول فتى هادئ وشخص جيد. أما على أرض الملعب، فنحن نتحدث عن لاعب كرة قدم يتمتع بسرعة كبيرة ومرونة، ويمكنه الركض ذهابًا وإيابًا في الملعب دون تعب على الإطلاق ".

تم سؤاله عن الدور الذي سيلعبه الكندي بشكل أفضل في تشكيلة إنزاغي:" أفضل مركز لتعزيز خصائصه هو مركز الظهير الأيمن في خط وسط مكون من خمسة لاعبين، هذا هو المكان الذي يمكن أن يقدم فيه بوكانان، في رأيي، أعلى مستوى من الأداء ".

وتطرق مدرب كلوب بروج إلى المكان الذي لا يزال اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بحاجة إلى تحسينه "المرحلة الدفاعية، دفاعيًا، تاجون جيد في المواجهات الفردية، لكن عليه العمل على تمركزه في خط الدفاع الرباعي ".

وسلط الضوء على بعض أفضل جوانب بوكانان على أرض الملعب "يعرف بوكانان كيف يركض بشكل جيد للغاية وهو يحمل الكرة، ويصل بشكل منهجي إلى المرمى وفي كل مباراة، يقدم الكثير من العرضيات لزملائه. سوف ترون ذلك أيضًا، فهو بندول حقيقي ".

أخيرًا، سُئل ديليا عما إذا كان يعتقد أن بوكانان يمكن أن يصبح لاعبًا أساسيًا في إنتر حيث قال "نعم، لكنه لا يزال بحاجة إلى التطور فنيًا للتعبير عن إمكاناته الكاملة".