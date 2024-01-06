بعد غياب ثلاثة أشهر.. مدافع نيجيريا يعبر عن سعادته بالعودة إلى معسكر النسور

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب مدافع المنتخب النيجيري، ويليام تروست إيكونج، عن سعادته بعودة معسكر المنتخب الوطني بعد غياب أكثر من ثلاثة أشهر.

مدافع نيجيريا يعبر عن سعادته بالعودة إلى معسكر النسور

يستعد مدافع باوك مع النسور في الإمارات العربية المتحدة استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية المقبلة، المقرر أن تبدأ في 13 يناير.

وانضم إيكونج إلى 23 لاعبًا آخرين يتواجدون حاليًا في المعسكر، لتكثيف استعداداتهم لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في ساحل العاج.

ومن بين اللاعبين الحاضرين أحمد موسى، كينيث أوميرو، سيمي أجايي، أوجو أولورونليكي، أليكس إيوبي، أولا آينا، كالفين باسي، أديمولا لوكمان، جو أريبو، فرانك أونيكا، برونو أونيماتشي، تشيدوزي أوازيم، زيدو سانوسي، فيكتور بونيفاس، رافائيل أونيديكا، برايت أوساي صامويل، ستاني نوابيلي، صامويل تشوكويزي، فرانسيس أوزوهو، صادق عمر، فيكتور أوسيمين، موسى سيمون والحسن يوسف.

تعود عودة إيكونغ إلى المعسكر بعد إكماله المدة الكاملة في فوز باوك 4-0 على أوفي كريت في الدوري اليوناني الممتاز يوم الأربعاء 3 يناير.

وقال إيكونغ، معربًا عن سعادته عبر حسابه الرسمي على تويتر: "يشرفني أن أعود مع الفريق في كأس أمم أفريقية أخرى. فلنبدأ العمل".

تم اختيار المدافع البالغ من العمر 30 عامًا، والذي خاض 64 مباراة دولية مع نيجيريا، آخر مرة في تشكيلة النسور يوم 10 سبتمبر 2023، في فوز ساحق 6-0 على ساو تومي وبرينسيبي.

منذ ظهوره لأول مرة في 13 يونيو 2015، ولعب 90 دقيقة كاملة في مباراة تصفيات كأس الأمم الأفريقية ضد تشاد، سجل إيكونج أربعة أهداف لصالح النسور.