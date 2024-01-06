نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيوريلو جوميز يتذكر قبل انتقال هاري كين لبايرن ميونيخ: كان محطمًا تمامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار هيوريلو جوميز زميل هاري كين السابق في توتنهام هوتسبر، إنه متحمس لتطور المهاجم المميز في نادي بايرن ميونخ ويتذكر أيضًا الساعة المظلمة في مسيرته المهنية.

تصريحات هيوريلو جوميز

وفي حديثه خلال شبكة " توك سبورت "، قال جوميز عن الإنجليزي، الذي انتقل من ناديه منذ فترة طويلة توتنهام إلى البايرن في الصيف مقابل ما يقرب من 100 مليون يورو: "لم أعتقد أبدًا أنه سيترك توتنهام، لكنه لاعب موجود في كل نادٍ في العالم".

وأشار "يمكن للعالم أن يلعب، إنه يثبت ذلك الآن لأنه خرج من منطقة راحته، إنه لاعب مختلف الآن."

حقق كين نجاحًا كبيرًا مع بايرن وسجل 25 هدفًا في 22 مباراة، من بين أمور أخرى، فهو أيضًا في طريقه لتحطيم الرقم القياسي لروبرت ليفاندوفسكي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني 41 هدف.

انتقل كين من نادي واتفورد إلى فريق شباب توتنهام في عام 2004، وبعد عدة صفقات على سبيل الإعارة، أسس نفسه في فريق شمال لندن المحترف في عام 2013.

قبل عام كان قد فشل في القيام بذلك لأنه أصيب بجروح خطيرة في مشط القدم أثناء عمله في نورويتش سيتي.

قال الحارس البرازيلي السابق، الذي لعب مع نادي هوفنهايم 1899 في الدوري الألماني لفترة قصيرة: "لا تزال هذه الصورة في ذهني عن ملعب التدريب القديم لدينا عندما ظهر هناك بقدم مكسورة بعد إحدى صفقات الإعارة".

واختتم: "لقد كان محطمًا تمامًا لأن فرصته في اللعب دمرت، ثم أصبح اللاعب الذي يعرفه الجميع اليوم والذي يمكنه الوصول إلى أي ناد."