نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف نظيف.. توتنهام يهزم بيرنلي ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز أمام بيرنلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الدور الثالث.

أحداث مباراة توتنهام وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

مرت أحداث الشوط الأول بسجال على الكرة بين أقدام لاعبي الفريقين ولكن دون تشكيل أي خطورة حقيقية على المرميين.

وسجل بيدرو بورو أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح توتنهام في الدقيقة 78، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وكاد ريان سيسينيو أن يسجل الهدف الثاني لصالح توتنهام في الدقيقة 86، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها ببراعة الحارس أريجانيت موريك بأطراف أصابعه من يسار مرماه إلى ركلة ركنية.

وسدد جوش برونهيل لاعب بيرنلي في الدقيقة 89 تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بعيد عن المرمى.

وجاءت ركلة ركنية لصالح بيرنلي في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 8+90، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، هيأها الحارس أريجانيت موريك برأسية ليتابعها أمين الدخيل بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات ولكن مرت أعلى العارضة.