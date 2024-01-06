نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الاعتذار عن المشاركة.. الاتحاد التونسي يتخذ إجراءات عاجلة ضد مرتضى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن اتخاذ إجراءات تأديبية اتجاه اللاعب مرتضى بن وناس، وذلك بعد مشاركته مع فريقه قاسم باشا.

وكان اللاعب قد اعتذر عن المشاركة لأسباب عائلية، بعد مرض ابنته ليغادر إلى تركيا ويحل بديلا عنه مهاجم الزمالك المصري سيف الدين الجزيري.

مشاركة فتحت النيران على اللاعب

إلا أن اللاعب قد ظهر مع ناديه قاسم باشا في مباراته أمام بيشكتاش في الجولة 19 من الدوري التركي والذين تفوقوا عليهم بنتيجة 3-1.

وجاء بيان الاتحاد التونسي في القضية

"تعبر الجامعة عن سعادتها بتجاوز ابنة مرتضى بن وناس المرحلة الحرجة، وترجو لها مزيد الصحة والسلامة".



وتابع: "تقدم اللاعب بتقرير أولي شفهي بخصوص وضع ابنته الصحي للإطار الفني والطبي للمنتخب، وأصر على البقاء إلى جانبها خلال فترة علاجها الحرجة".



واستكمل: "اتخذ الجهاز الفني للمنتخب قراره بإعفاء اللاعب بن ونّاس وتعويضه خلال اليوم القانوني الأخير من فترة إرسال القوائم النهائية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم".



واختتم: "أخيرا، تعتبر الجامعة التونسية لكرة القدم مشاركة اللاعب مع ناديه مساء اليوم غير مقبولة وستقوم باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في شأنه".



ويتواجد المنتخب التونسي في مجموعة ضمت كلا من جنوب افريقيا ونامبيا، ومنتخب مالي.

وتقام البطولة في كوت ديفوار وذلك بداية من الثالث عشر من الشهر الحالي حتى الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.