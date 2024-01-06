نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان السيد: الأهلي أنسب لـ عمر كمال عبد الواحد من الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق أن الأحمر هو الوجهة الأنسب لعمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر من الزمالك.

وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أرى أن الأهلي أنسب لعمر كمال من الزمالك".

وأضاف: "مارسيل كولر يريد الدفع بأكرم توفيق في خط الوسط، كما أن أكرم توفيق ليس في مستواه الطبيعي، بعد عودته من الإصابة، بالإضافة إلى أن أليو ديانج قد يغادر الأهلي في الشتاء الجاري".

وتابع: "مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي من المدربين الذين يلعبون بشكل هجومي، لذا سيدفع بعمر كمال عبد الواحد بدلًا من محمد هاني، حال انضمام عمر كمال للأحمر".

وأتم رمضان السيد تصريحاته قائلًا: "عمر كمال عبد الواحد قد يشارك في مركز الظهير الأيمن في المباريات التي يحتاج فيها المنتخب للهجوم خلال كأس إفريقيا.. عمر كمال ليس له مكان في المنتخب إلا في مركز الظهير الأيمن".