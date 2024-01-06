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أحمد جودة - القاهرة - حجز تذاكر مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2024 (الخطوات بالتفصيل).. تنطلق مباراة ودية بين منتخبي مصر وتنزانيا في استاد القاهرة الدولي، تعد هذه المباراة خطوة حاسمة في استعدادات المنتخبين لمشاركتهما في كأس الأمم الأفريقية 2024 التي ستقام في كوت ديفوار.

حجز تذاكر مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2024

حجز تذاكر مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2024 (الخطوات بالتفصيل).. يأتي هذا اللقاء بين مصر وتنزانيا كفرصة هامة للمدربين واللاعبين لتجربة استراتيجياتهم وتحسين أدائهم قبل المنافسات الرسمية.

تقام مباراة ودية بين منتخبي مصر وتنزانيا استعدادًا لـ كأس الأمم الأفريقية 2024، حيث يحتضن منتخب مصر نظيره التنزاني في استاد القاهرة الدولي. تأتي هذه المواجهة كجزء من الاستعدادات للمنتخبين قبل المشاركة في البطولة التي ستُقام في كوت ديفوار.

حجز تذاكر مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2024 (الخطوات بالتفصيل).. تعتبر هذه المباراة الوحيدة للمنتخب المصري قبل بداية منافسات "الكان"، ومن المتوقع أن يستغل المدرب روي فيتوريا هذه الفرصة لتجربة تشكيلته واختبار لاعبين جدد في إطار استراتيجيته للمباريات القادمة. يُشير التقرير إلى أهمية المواجهة مع تنزانيا وتأكيده على فائدتها للفريقين قبل المشاركة في البطولة القارية.

تحدد موعد المباراة في الأحد، 7 يناير 2024، وتنطلق اللقاء في السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. يتم نقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، الناقل الحصري لمباريات كرة القدم المصرية، ومن المتوقع أن يكون البث مجانيًا على قناة "OnTime Sports HD 1".

لمشاهدة البث المباشرلـ كأس أمم إفريقيا 2024

لمشاهدة البث المباشر على "يوتيوب"، يمكن للمشجعين الاستمتاع بالمباراة عبر حساب "تلفزيون كورة بلس"، ومن الممكن أيضًا أن تتم نقل المباراة عبر صفحة "أون تايم سبورتس" الرسمية على "فيس بوك".

حجز تذاكر مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2024

تم الإعلان عن توفر تذاكر المباراة بأسعار تبدأ من 30 جنيه في الدرجة الثالثة، وتتنوع في الأسعار وفقًا للفئة، حيث يمكن حجز التذاكر عبر منصة "تذكرتي".

تم تحديد سعة استاد القاهرة الدولي لاستيعاب 30 ألف مشجع، وهو رقم تم الحصول عليه بموافقة السلطات الأمنية.

حجز تذاكر مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2024 (الخطوات بالتفصيل).. وفي ظل تطلعات المشجعين والأمل الكبير في تحقيق النجاح في الكان، تكمن أهمية هذه المباراة الودية في تحقيق تناغم أفضل للفرق وفهم أعمق لأداء اللاعبين. يُتوقع أن يكون للمواجهة تأثير إيجابي على الأداء الفني والبدني للمنتخبين، وبالتالي يمكن للمشجعين أن يتطلعوا إلى أداء مميز وتكتيكات جديدة في هذه المرحلة الحاسمة.

بالتأكيد، تظهر هذه المباراة بوصفها محطة هامة في رحلة المنتخبين نحو البطولة القارية، حيث يسعى كل منتخب إلى تحقيق أفضل أداء وترك انطباع إيجابي قبل الانطلاق الفعلي للكأس.