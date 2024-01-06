نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الحالي.



يُعتبر كأس الاتحاد الإنجليزي أقدم بطولة لكرة القدم في إنجلترا والعالم أيضًا وهذا الموسم هو النسخة رقم 143 من البطولة.



المسابقة التي تُتاح فيها مشاركة جميع الأندية من الدرجة العاشرة الإنجليزية وحتى البريميرليج.



ودائمًا ما تكون البطولات التي تُلعب مبارياتها بطريقة إقصائية بطولات مثيرة تشهد الكثير من المفاجآت، حيث تكون تارة فرق كبيرة تخرج بشكل مفاجئ من البطولة وهناك الكثير من تلك الأحداث على مر السنين مما ساهم في أن تكون البطولة غاية في الإثارة.



تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق نقل مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي بصورة مشفرة كما يتم نقل المباريات أيضًا عبر تطبيق TOD.



- ميلوول وليستر سيتي الساعة 2 ونصف ظهرا بتوقيت مصر



- ساندرلاند ونيوكاسل يونايتد الساعة الثالثة إلا ربع عصرا بتوقيت مصر



- ستوك سيتي وبرايتون الساعة 5 مساء بتوقيت مصر



- جيلينجهام وشيفيلد يونايتد الساعة 5 مساء بتوقيت مصر



- هال سيتي وبرمنجهام سيتي الساعة 5 مساء بتوقيت مصر



- كوينز بارك رينجرز وبورنموث الساعة 5 مساء بتوقيت مصر



- تشيلسي وبريستون نورث ايند الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر



- ميدلسبره واستون فيلا الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر