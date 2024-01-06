نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق ومحبي الكرة الإسبانية منافسات دور ال 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا في الموسم الحالي.



يحمل برشلونة الرقم القياسي في التتويج بكأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبًا بينما يحمل ريال مدريد لقب الموسم الماضي عندما حقق اللقب على حساب أوساسونا.



أعلنت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2024 بصورة مشفرة.



وتوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس ملك إسبانيا 2023-2024 بتعليق عربي عبر الإنترنت وذلك عبر الاشتراك في تطبيق شاهد.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا..



- لوجو وأتلتيكو مدريد الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- اسبانيول وخيتافي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- التشي وجيرونا الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- هويسكا ورايو فاليكانو الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- ديبورتيفو ألافيس وريال بيتيس الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- أراندينا وريال مدريد الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مصر