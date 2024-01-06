نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإيطالية لمتابعة منافسات مباريات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.



نجح نابولي الايطالي في الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد غيابه من حصد هذا اللقب لمدة 33 عام.



ستقوم قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية بنقل مباريات الدوري الإيطالي



- إنتر ميلان وهيلاس فيرونا الساعة 1 ونصف ظهرا بتوقيت مصر

- فروسينوني ومونزا الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر

- ليتشي وكالياري الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- ساسولو وفيورينتينا الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر