نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره فريق بربشتر غدا يوم الأحد الموافق 7 يناير الحالي في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا بقيادة تشافي هيرنانديز.

موعد مباراة برشلونة وبربشتر

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة روما وأتالانتا مساء الأحد في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب برشلونة في الدوري

ويحتل البارسا المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 41 نقطة بعد تحقيق 12 فوز و5 تعادلات وخسر اثنان.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبربشتر

تردد قناة ssc sports

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.