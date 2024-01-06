ستقوم قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية بنقل مباريات الدوري الإيطالي بينما تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق نقل مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي كما أعلنت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2024.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012