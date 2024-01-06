نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبو وعشاق كرة القدم مباريات الدوريات العالمية تحديدا الأوروبية أبرزها كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإيطالي وكأس ملك إسبانيا والتي ينافس فيها نجوم الكرة العالمية على مختلف البطولات.
ستقوم قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية بنقل مباريات الدوري الإيطالي بينما تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق نقل مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي كما أعلنت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2024.
* كأس الاتحاد الإنجليزي:
- ميلوول وليستر سيتي الساعة 2 ونصف ظهرا بتوقيت مصر
- ساندرلاند ونيوكاسل يونايتد الساعة الثالثة إلا ربع عصرا بتوقيت مصر
- ستوك سيتي وبرايتون الساعة 5 مساء بتوقيت مصر
- جيلينجهام وشيفيلد يونايتد الساعة 5 مساء بتوقيت مصر
- هال سيتي وبرمنجهام سيتي الساعة 5 مساء بتوقيت مصر
- كوينز بارك رينجرز وبورنموث الساعة 5 مساء بتوقيت مصر
- تشيلسي وبريستون نورث ايند الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر
- ميدلسبره واستون فيلا الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر
* الدوري الإيطالي:
- إنتر ميلان وهيلاس فيرونا الساعة 1 ونصف ظهرا بتوقيت مصر
- فروسينوني ومونزا الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر
- ليتشي وكالياري الساعة 7 مساء بتوقيت مصر
- ساسولو وفيورينتينا الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر
* كأس ملك إسبانيا:
- لوجو وأتلتيكو مدريد الساعة 5 مساء بتوقيت مصر
- اسبانيول وخيتافي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر
- التشي وجيرونا الساعة 7 مساء بتوقيت مصر
- هويسكا ورايو فاليكانو الساعة 8 مساء بتوقيت مصر
- ديبورتيفو ألافيس وريال بيتيس الساعة 9 مساء بتوقيت مصر
- أراندينا وريال مدريد الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مصر