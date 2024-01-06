نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما المقبلة في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما لمواجهة نظيره فريق أتالانتا غدا يوم الأحد الموافق 7 يناير الحالي بستاد الاولمبيكو في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي بقيادة جوزيه مورينيو.

موعد مباراة روما وأتالانتا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة روما وأتالانتا مساء الأحد في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب روما وأتالانتا

ويحتل روما المركز السابع بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 28 نقطة بعد تحقيق 8 فوز و4 تعادلات وخسر ستة بينما يأتي نظيره أتالانتا في المركز السادس برصيد 29 نقطة حيث فاز خلال 9 مباريات وتعادل باثنان وهزم بسبعة.

القنوات الناقلة لمباراة روما وأتالانتا

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

التردد: 12091

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.