نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمواجهة ريال مدريد أمام أراندينا في كأس ملك إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره فريق أراندينا مساء اليوم السبت.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره فريق أراندينا مساء اليوم السبت في الدور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف يتم نقل مباراة فريق ريال مدريد أمام نظيره فريق أراندينا اليوم السبت في بطولة كأس ملك إسبانيا عبر شاشة قناة SSC السعودية وترددها كالآتي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.