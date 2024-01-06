نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي استعداداته لمواجهة نظيره فريق بريستون مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتبدأ أحداث مباراة تشيلسي ضد بريستون مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: مارك كوكوريا، بينوا بادياشي، أكسيل ديساسي.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، مويسيس كايسيدو، كونور كالاجر.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، أرماندو بروخا، كول بالمر.

وسوف يتم نقل مباراة تشيلسي أمام نظيره فريق بريستون مساء اليوم السبت في كأس الاتحاد الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.