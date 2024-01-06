نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي أمام بريستون نورث في كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مع نظيره فريق بريستون مساء اليوم السبت في الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام مباراة تشيلسي ضد نظيره فريق بريستون مساء اليوم السبت والموافق 6 من شهر يناير الجاري على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

واستقر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو على تشكيلة فريقه أمام نظيره فريق بريستون، حيث من المتوقع أن تكون التشكيلة كالآتي:-

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: مارك كوكوريا، بينوا بادياشي، أكسيل ديساسي.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، مويسيس كايسيدو، كونور كالاجر.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، أرماندو بروخا، كول بالمر..