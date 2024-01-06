نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي أمام بريستون نورث في كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي أمام نظيره فريق بريستون مساء اليوم السبت.

ويواجه فريق تشيلسي نظيره فريق بريستون نورث مساء اليوم السبت في الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة فريق تشيلسي أمام نظيره فريق بريستون مساء اليوم السبت:-

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E