نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد مع نظيره لوجو مساء اليوم السبت 6 يناير 2024 على ملعب "أنجيل كارو"، وذلك في إطار دور الـ32 ببطولة كأس ملك إسبانيا 2023-2024.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد لوجو في كأس ملك إسبانيا

تبدأ أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ولوجو اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد لوجو في كأس ملك إسبانيا

سيتم نقل وإذاعة مباراة أتلتيكو مدريد ضد لوجو مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.

معلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد لوجو في كأس ملك إسبانيا

أسندت إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، مهمة التعليق على أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ولوجو في دور الـ32 ببطولة كأس ملك إسبانيا للمعلق عبد الله الحربي.