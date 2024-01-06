نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره أراندينا مساء اليوم السبت 6 يناير 2024 على ملعب "إل مونتسيلو"، ضمن منافسات دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أراندينا في كأس ملك إسبانيا

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وأراندينا اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أراندينا في كأس ملك إسبانيا

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أراندينا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.

معلق مباراة ريال مدريد وأراندينا في كأس ملك إسبانيا

أسندت إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، مهمة التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد وأراندينا اليوم السبت في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا للمعلق التونسي رؤوف خليف.