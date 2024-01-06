نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف أردا جولر.. التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام أراندينا في كأس ملك إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أراندينا مساء اليوم السبت على ملعب "إل مونتسيلو"، وذلك في إطار دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد أمام أراندينا في كأس ملك إسبانيا

تقام مباراة ريال مدريد ضد أراندينا اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أراندينا في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو هيرنانديز، ألفارو كاريو، فران جارسيا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس، براهيم دياز.

خط الهجوم: خوسيلو، أردا جولر، نيكو باز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام أراندينا في كأس ملك إسبانيا

تذاع مباراة ريال مدريد ضد أراندينا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق رؤوف خليف.