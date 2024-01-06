تقارير تكشف حقيقة اهتمام بايرن ميونيخ بمدافع فولهام

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أحمد جودة - القاهرة - أصرت قناة " سكاي سبورت " ألمانيا على أن توسين أدارابيويو ليس لاعبًا محل اهتمام بايرن ميونيخ وسط تكهنات تربط نجم فولهام بالانتقال إلى بطل الدوري الألماني في نافذة الانتقالات لشهر يناير.

حقيقة اهتمام بايرن ميونيخ بمدافع فولهام

أشارت تقارير صحفية أن منتج أكاديمية مانشستر سيتي كان من بين أربعة لاعبي قلب دفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز تم تحديدهم على أنهم تعزيز محتمل للبافاريين، والآخرون هم تريفوه تشالوبا لاعب تشيلسي، ورافائيل فاران لاعب مانشستر يونايتد، وكليمنت لينجليت لاعب أستون فيلا.

لكن الإذاعة الألمانية قد نفت تلك التقارير، قائلة إن الشائعات التي تربط توسين مع بايرن كاذبة وأن فريق بايرن ميونيخ غير مهتم بخدماته.

وفقًا للتقرير، توصل بايرن إلى اتفاق شفهي من حيث المبدأ مع إيريك داير من توتنهام هوتسبير.

يقدم داير، تنوعًا حيث يمكنه العمل في قلب الدفاع وخط الوسط الدفاعي والظهير الأيمن.

عاد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى رادار بايرن ميونيخ بعد أن عُرض عليه في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان مستقبل توسين موضع تكهنات منذ بداية الموسم حيث بقي له ستة أشهر على عقده مع فولهام ويمكنه توقيع عقد مبدئي مع أحد معجبيه هذا الشهر.

كان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مرتبطًا بشكل كبير بالانتقال إلى موناكو في الموعد النهائي، لكن الصفقة فشلت في اللحظة الأخيرة لأن فولهام لم يتمكن من التوقيع على بديل.

