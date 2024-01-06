أرتيتا يوضع أسباب استبعاد توماس بارتي من قائمة غانا في كأس الأمم الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، سبب عدم اختيار غانا لتوماس بارتي لتمثيل منتخب غانا في كأس الأمم الأفريقية 2023، في ساحل العاج.

أسباب استبعاد توماس بارتي من قائمة غانا

وتم استبعاد بارتي مؤخرًا من تشكيلة غانا المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

عندما سئل عن سبب عدم اختيار بارتي من قبل البلاك ستارز، قال أرتيتا في مؤتمره الصحفي قبل المباراة قبل مباراة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليفربول يوم الأحد: "كان الأمر يتعلق بالفطرة السليمة، لقد تعرض لإصابة طويلة الأمد وأراد حقًا المضي قدمًا في عملية إعادة التأهيل ".

وأضاف:" لقد أراد حقًا أن يكون مع المنتخب الوطني لكنه لا يزال بعيدًا عن التدريب مع الفريق ولم يكن من المنطقي بالنسبة له أن يشارك ".

واختتم "نأمل أن تمر أسابيع حتى يصبح لائقًا مرة أخرى، سيعتمد عدد الأسابيع التي سيستغرقها قليلًا على المدة التي ستستغرقها الخطوة التالية من التدريب مع الفريق، لكنه يتقدم بشكل جيد ".