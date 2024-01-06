نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الإصابة.. ريال مدريد متردد في تجديد عقد مدافعه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد، لوكاس فاسكيز، لإصابة في العضلة شبه الوترية في فخذه الأيمن، وفقًا للبيان الذي أكده اللوس بلانكوس.

ريال مدريد متردد في تجديد عقد مدافعه

وبناء على ذلك، أشار الصحفي " سيرجيو سانتوس " في تحديث جديد له إلى إمكانية تمديد عقد فاسكيز مع ريال مدريد مع دخوله عامه الأخير.

وبناء على ما ذكره، فإن الإصابة الأخيرة أصابت لوكاس فاسكيز في وقت غير مناسب حيث كان يتقدم بقوة، بعد أن استفاد من إصابة كارفاخال العضلية.

ومع ذلك، لن يؤثر ذلك بشكل كبير على فرصه في تمديد عقده لأن ريال مدريد يفضل تقييم أوضاع اللاعبين القدامى خلال المباريات القليلة الأخيرة من الموسم، كما هو الحال كل عام مع مودريتش.

يدخل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا السنوات الأخيرة، وبالتالي يقوم النادي بتقييم أدائه بدقة، وعلى الرغم من أن أدائه الأخير أثار التفاؤل، إلا أن مشاعره تجاه نهاية الحملة سيتم وضعها في الاعتبار في النهاية.

مع لعب 20 مباراة، لعب 737 دقيقة، وثلاث تمريرات حاسمة، سجل فاسكيز هدفًا واحدًا وثلاث تمريرات حاسمة، ومع ذلك، فإن غيابه الآن يترك كارفاخال كخيار وحيد في مركز الظهير الأيمن.

وبحسب بيان ريال مدريد سيغيب فاسكيز لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، وبالتالي لن يذهب إلى الرياض مع النادي للمشاركة في كأس السوبر الإسباني.

