نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يرفض عرضه لضم أرواخو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفع بايرن ميونيخ الألماني، عرضه المالي وذلك من أجل الحصول على خدمات اللاعب الأوروجوياني رونالد أراوخو لاعب برشلونة الإسباني، وذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلى الرغم من بيع أراوخو مستبعد إلى حد كبير بسبب أهميته في الفريق الكتالوني، فإن بايرن ميونيخ يحاول من أجل الحصول على خدماته، خاصة وأن توماس توخيل معجب بشدة باللاعب ويريد من البافاريين التوقيع معه.

وأشارت عديد التقارير الصحفية أن بايرن ميونيخ الألماني، على استعداد لدفع ما يزيد عن 70 مليون يورو مقابل خدمات المدافع المميز.

وفقًا لـ " فلوريان بليتنبرغ " فإن المبلغ المذكور أعلاه ليس كافيًا بالنسبة للنادي الكتالوني، الذي حدد الشرط الجزائي للاعب الوسط بمبلغ مذهل قدره مليار يورو.

ومع ذلك فإن الصفقة تعتبر غير محتملة في يناير، خاصة وأن برشلونة يعمل على تمديد صفقة أراوخو بشكل أكبر، مما يمنحه زيادة في الراتب المتأخر إلى جانب صفقة أطول.

وكانت التقارير السابقة قد ذكرت أن بايرن ميونيخ مستعد للدفع بمبلغ 100 مليون يورو لأروخو، لكن يبدو أن هذا غير مرجح بعد أن أنفقوا أكثر من 150 مليون يورو على هاري كين ومين جاي كيم في الصيف الماضي.