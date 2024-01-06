نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يحسم التعاقد مع جوهرة يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح مدافع يوفنتوس، دين هويسن، على بعد خطوة واحدة من أن يصبح لاعبًا جديدًا لروما حتى نهاية الموسم.

روما يقترب من التعاقد مع نجم يوفنتوس

وصل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا اليوم إلى روما على متن رحلة إلى فيوميتشينو في الساعة 17:00 (بتوقيت وسط أوروبا)، وفقًا لما ذكره " فيليبو بيافورا ".

ومن المقرر أن يخضع هويسن للفحص الطبي في روما في الساعات المقبلة.

وسيتبع ذلك توقيع الشاب على عقده المؤقت مع الجيالوروسي والذي سيسمح له بالبقاء في العاصمة الإيطالية حتى نهاية الموسم.

ووفقًا لشبكة " سكاي سبورت " سيدفع روما رسومًا قدرها 650 ألف يورو مقابل إعارة هويسن، كما أنه إذا شارك اللاعب في 10 مباريات، فسيتم خصم 250 ألف يورو.