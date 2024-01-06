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أحمد جودة - القاهرة - ‬توفي ماريو زاجالو الذي فاز بكأس العالم لكرة القدم أربع مرات مع البرازيل كلاعب وكمدرب، بما في ذلك منتخب 1970 الذي يعتبره الكثيرون الأفضل على مر العصور، عن 92 عامًا.

جاء الإعلان عن وفاة زاجالو من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وكان زاغالو لاعبًا موهوبًا وقويًا، ولعب كجناح أيسر، وشارك ضمن تشكيلة البرازيل التي توجت بكأس العالم لأول مرة في 1958، وحافظ على مكانه في التشكيلة عندما كررت البرازيل الفوز واحتفظت بلقبها بعد أربعة أعوام.

وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية زاجالو

وفي عام 1970، درب منتخب بلاده الذي ضم عظماء التاريخ مثل بيليه وغرزينيو وريفيلينو وتوستاو، وهو الفريق الذي يعتبره الكثيرون أعظم منتخب وطني يمارس هذه اللعبة على الإطلاق، وقدم الفريق عرضًا مذهلًا في المكسيك بالفوز على إيطاليا في النهائي 4-1، ليتوج بكأس العالم للمرة الثالثة.

وكان مساعدًا لمدرب البرازيل كارلوس ألبرتو باريرا في نسخة 1994 عندما فازت البرازيل بلقبها الرابع، وفي 2006 عندما خرجت من دور الثمانية.

وكان مدربًا للمنتخب في 1998 عندما خسرت البرازيل 0-3 أمام فرنسا المضيفة في المباراة النهائية، بعد إصابة المهاجم النجم رونالدو بتشنجات قبل ساعات فقط من انطلاق المباراة.