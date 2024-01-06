نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. نجم الأهلي يطلب فسخ تعاقده وليفربول يتلقى صدمة بسبب صلاح وريال مدريد يحسم مصير نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 6-1-2024 في السطور التالية:

نجم الأهلي يدرس فسخ عقده لهذا السبب

أكد الإعلامي إسلام صادق أن صلاح محسن مهاجم فريق الأهلي لا يرغب في البقاء داخل النادي الأحمر أو الدخول في صفقة تبادلية مع عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" صلاح محسن يدرس فسخ عقده مع النادي الأهلي من أجل تحديد وجهته القادمة بنفسه بدلًا من الدخول في صفقة تبادلية خاصة مع عمر كمال عبدالواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر".

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بايرن ميونيخ يرفض عرضه لضم أرواخو

رفع بايرن ميونيخ الألماني، عرضه المالي وذلك من أجل الحصول على خدمات اللاعب الأوروجوياني رونالد أراوخو لاعب برشلونة الإسباني، وذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلى الرغم من بيع أراوخو مستبعد إلى حد كبير بسبب أهميته في الفريق الكتالوني، فإن بايرن ميونيخ يحاول من أجل الحصول على خدماته، خاصة وأن توماس توخيل معجب بشدة باللاعب ويريد من البافاريين التوقيع معه.

وأشارت عديد التقارير الصحفية أن بايرن ميونيخ الألماني، على استعداد لدفع ما يزيد عن 70 مليون يورو مقابل خدمات المدافع المميز.

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روما يحسم التعاقد مع جوهرة يوفنتوس



أصبح مدافع يوفنتوس، دين هويسن، على بعد خطوة واحدة من أن يصبح لاعبًا جديدًا لروما حتى نهاية الموسم.

وصل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا اليوم إلى روما على متن رحلة إلى فيوميتشينو في الساعة 17:00 (بتوقيت وسط أوروبا)، وفقًا لما ذكره " فيليبو بيافورا ".

ومن المقرر أن يخضع هويسن للفحص الطبي في روما في الساعات المقبلة.

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بعد الإصابة.. ريال مدريد متردد في تجديد عقد مدافعه

تعرض الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد، لوكاس فاسكيز، لإصابة في العضلة شبه الوترية في فخذه الأيمن، وفقًا للبيان الذي أكده اللوس بلانكوس.

وبناء على ذلك، أشار الصحفي " سيرجيو سانتوس " في تحديث جديد له إلى إمكانية تمديد عقد فاسكيز مع ريال مدريد مع دخوله عامه الأخير.

وبناء على ما ذكره، فإن الإصابة الأخيرة أصابت لوكاس فاسكيز في وقت غير مناسب حيث كان يتقدم بقوة، بعد أن استفاد من إصابة كارفاخال العضلية.

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ليفربول تلقى ضربة قوية بسبب صلاح

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن غياب محمد صلاح، نجم الفراعنة عن صفوف ليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة، سيمثل ضربة كبيرة للريدز.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "غياب صلاح عن ليفربول سيكون ضربة قوية للمدرب يورجن كلوب".

وأضاف: "واتارو إندو، لاعب منتخب اليابان المشارك في كأس آسيا يمثل أيضًا قوة كبيرة لليفربول، وهو أفضل لاعب في الفريق خلال شهر ديسمبر".