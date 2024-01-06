نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ديلي ميل: غياب نجم ليفربول أمام أرسنال.. وماركا: لينجليت قريب من برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 06-01-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم



غياب نجم ليفربول أمام أرسنال

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة نظيره أرسنال.

ومن المقرر أن يلتقى كل من أرسنال وليفربول، في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب الإمارات ستاديوم، مساء غد الأحد.

وأعلن مدرب ليفربول يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي، عن غياب متوسط ميدان الفريق، المجري دومينيك سوبوسلاي.

وعلق كلوب على هذا الأمر قائلًا: "سوبوسلاي لا يشعر بكثير من الالم، ولكن لن يكون متواجد في مباراة ارسنال أو فولهام، بعد ذلك سنرى ما إذا كان سيكون جاهزًا".

مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع فاران

يبدو أن النجم الفرنسي الدولي رافائيل فاران، لاعب خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سينتقل إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت تقارير صحفية بأن ناديي النصر والاتحاد، قد افتتحا مفاوضاتهما للحصول على المدافع الفرنسي رافائيل فاران، لاعب مانشستر يونايتد، في الموسم الشتوي الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "milliyet" التركية، فإن فاران أصبح إيجابيًا بشأن العرض المقدم من المملكة العربية السعودية، علما بأن مسؤولي مانشستر يونايتد سيقبلون بعرض مالي في حدود 30 مليون يورو للسماح برحيل فاران.

لينجليت قريب من العودة لبرشلونة

ذكرت صحيفة "ماركا" أنّ لاعب فريق أستون فيلا الانجليزي، الفرنسي ​كليمنت لينجليت​، قريب من العودة إلى فريقه ​برشلونة​ خلال الفترة القادمة.

لينجليت هو لاعب لكتيبة النادي الكتالوني ويلعب لأستون فيلا على سبيل الإعارة.

التقرير أفاد بأن فريق أوناي إيمري الّذي ينافس هذا الموسم في البريمييرليج يدرس فسخ إعارة لينجليت بعد فشل الفرنسي في بلوغ سقف توقعات النادي، وسيكون البارشا بين إعادة نجمه وسط كثرة الإصابات الاخيرة، أو البحث عن نادي أخر له، وخاض صاحب ال28 عامًا ثلاث مباريات فقط هذا الموسم.



