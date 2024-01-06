نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباحك أمم إفريقيا.. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعسكر الفراعنة وحقيقة رفض هذا اللاعب الانضمام لمنتخب مصر والسنغال تتربع على احصائية مميزة قبل الكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة ودية أمام نظيره التنزاني مساء غد الأحد الموافق 7 يناير الجاري، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج.

- رئيس الجمهورية يساند الفراعنة

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على دعم ومساعدة الفراعنة خلال معسكرهم التحضيري داخل المدينة الأولمبية الجديدة بالعاصمة الإدارية، وزيارتهم والتحدث مع اللاعبين والجهاز الفني قبل خوض منافسات أمم إفريقيا.

- حقيقة أعتذار سام مرسي على الانضمام للمنتخب

وأكد حازم إمام المشرف على منتخب مصر، أن لا صحة لما يتردد عم اعتذار سام مرسي عن الانضمام للمعسكر التحضيري للفراعنة قبل أمم إفريقيا، والدليل أن اللاعب يتواجد في كل مناسبة.

- السنغال تتصدر قائمة المحترفين في أمم إفريقيا

وتمتلك المنتخبات الإفريقية، عددا وفيرا من المحترفين خارج القارة السمراء خاصة في الدوريات الأوروبية، حيث تحتل أسود التيرانجا منتخب السنغال صدارة تلك القائمة برصيد 17 محترف، بينما جاء المنتخب المغربي ثانيا برصيد 15 محترف والجزائر في المركز الثالث 14 محترف.

- القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عامودي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

قناة المغربية الرياضية في المغرب

تردد القناة على النايل سات

التردد:11157.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصويب الخطأ 6\5.

تردد القناة على العرب سات

التردد: 12683.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:4\3.

قناة الجزائرية الرياضية في الجزائر

القمر الصناعي: نايل سات.

‏الاستقطاب الأفقي.

التردد:.12054.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

‏جودة القناة: إتش دي.