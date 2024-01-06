نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب نيجيريا... ميمو مالفيتانو يشكك في ولاء أوسيمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شكك الصحفي ميمو مالفيتانو، في ولاء فيكتور أوسيمين، قائلًا إن المهاجم وضع منتخب نيجيريا أمام نابولي وهو يسجل الأهداف فقط بسبب المكافآت التي سيحصل عليها إذا حقق عددًا من الأهداف.

أوسيمين، اللاعب البارز الذي تم اختياره في تشكيلة نيجيريا لكأس الأمم الأفريقية 2023، يتواجد حاليًا مع المنتخب الوطني في معسكره التدريبي في أبو ظبي قبل مباراة ودية ضد غينيا.

التزم أوسيمين مؤخرًا بمستقبله مع بطل إيطاليا نابولي بعد توقيع عقد جديد سيبقيه في ملعب دييغو مارادونا حتى عام 2026.

بسبب نيجيريا... ميمو مالفيتانو يشكك في ولاء أوسيمين

وقال مالفيتانو عبر قناة " تيلي " "أوسيمين؟ الأشخاص مثله لا يهتمون بالقميص، إنه يسلط الضوء عليه عدة مرات: يذهب إلى الملعب ويسجل الأهداف لأنه يتدرب استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية ولأنه يحصل على مكافآت بموجب العقد ".

انتقد مالفيتانو أوسيمين لعدم تأجيل رحلته للتواصل مع نيجيريا في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: "لكنه يظهر باستمرار أنه لا يهتم بالبقاء في نابولي أو المساهمة في القضية، في لحظة مثل هذه الأزمة العميقة للفريق، كان من واجبه البقاء مع زملائه في الفريق، والذهاب إلى هناك".

على الرغم من توقيعه على تمديد العقد، ارتبط أوسيمين بشكل كبير بالرحيل عن نابولي في نهاية الموسم، ويعتقد أن تشيلسي في مركز الصدارة للحصول على خدماته.

كما ارتبط الفائز بالحذاء الذهبي لكأس العالم تحت 17 سنة 2015 مع أندية أرسنال ومانشستر يونايتد.

