فابريزيو بونسيرولي يشيد بشباب يوفنتوس ويحذر من يلديز

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أحمد جودة - القاهرة - يخطو يوفنتوس خطوات كبيرة في تطوير جيل جديد من الشباب الموهوبين، مع التركيز بشكل خاص على فريقهم الأول.

فابريزيو بونسيرولي يشيد بشباب يوفنتوس

حيث اتخذ النادي نهجًا استباقيًا من خلال إنشاء فريق B، وهي مبادرة رائدة في كرة القدم الإيطالية، لتعزيز نمو وتطوير اللاعبين الموهوبين من فريقهم تحت 19 عامًا.

بتوجيه من المدير الفني ماكس أليجري، يتمتع يوفنتوس بموسم ناجح حيث يتنافس على لقب الدوري الإيطالي ويهدف إلى المنافسة بقوة في كأس إيطاليا.

وفي مباراة كأس إيطاليا أمام ساليرنيتانا أمس، خرج يوفنتوس منتصرًا بنتيجة 6-1، مما أظهر مساهمات العديد من المواهب الشابة.

أحد اللاعبين البارزين في صفوف الشباب بالنادي هو كنان يلدز، الذي تمت ترقيته إلى الفريق الأول هذا الموسم.

وقد أثار يلدز إعجاب الكثيرين بتسجيل هدفين في آخر ثلاث مباريات له مع يوفنتوس، مما يسلط الضوء على تأثير تركيز النادي على رعاية ودمج المواهب الشابة في الفريق الأول.

وقال فابريزيو بونسيرولي، كما نقلت عنه صحيفة " توتو ميركاتو" الإيطالية: "لقد كانت مباراة كلاسيكية مثالية، وتمكن الشباب الذين أتيحت لهم الفرصة من تحقيق أقصى استفادة منها ؛".

وأضاف:" نونج يعطيني انطباعًا بأنني لاعب مهم، وقد شوهد ميريتي الممتاز مرة أخرى، كما قدم إيلينج نفسه مسرحيات مهمة، وإن كانت تتناوب مع بعض الأخطاء ".

واختتم:" فمن الطبيعي أن نتحدث اليوم قبل كل شيء عن يلدز، يمكننا أن نرى أنه لاعب ذو مستوى متفوق، ولكن دعونا نأخذ الأمور ببساطة، يجب أن نتذكر ما حدث مع بالوتيلي ".