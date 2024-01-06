نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشهدًا ببرشلونة.. رئيس الاتحاد النيجيري يدافع عن استدعاء الحسن يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منح رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، إبراهيم جوساو، الثقة للاعب خط وسط نادي رويال أنتويرب، الحسن يوسف، قبل نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

استدعى خوسيه بيسيرو مدرب النسور يوسف، الذي تم اختياره في تشكيلة كأس الأمم الأفريقية المؤقتة، للانضمام إلى الفريق الرئيسي كبديل للاعب ليستر سيتي ويلفريد نديدي الذي قد يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب إصابة عضلية.

لم يتم اختبار يوسف على المستوى الدولي لأنه لم يشارك لأول مرة مع بطل إفريقيا ثلاث مرات.

ومع ذلك، يدعم جاساو أفضل لاعب جديد في الدوري السويدي لعام 2019 ليحل محل نديدي الذي يمكن القول إنه ثاني أهم لاعب في فريق سوبر إيجلز بعد فيكتور أوسيمين.

ودفاعًا عن دعوة يوسف، استشهد رئيس الاتحاد النيجيري بأداء لاعب خط الوسط الدفاعي المثير للإعجاب في فوز أنتويرب المفاجئ على برشلونة في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وفي حديثه إلى توتوري نيوز، قال جاساو: "ليس لدي أي توتر لأنني أعلم أننا لعبنا الكثير من المباريات دون نديدي وفزنا بالكثير من المباريات دون نديدي، لقد لعبنا الكثير من المباريات مع نديدي وخسرنا بشكل غير متوقع، لذا فهو أمر جيد، لا يتعلق الأمر بنديدي، بل يتعلق بالمنتخب الوطني النيجيري ".

وأضاف "الصبي الصغير الذي تم إحضاره الآن، يوسف يؤدي أيضًا بشكل رائع مع فريقه، عندما لعبوا ضد برشلونة، يمكنك رؤية الأداء الذي قدمه في الفوز على برشلونة في دوري أبطال أوروبا ".

وتابع "إنه أيضًا فتى صغير، ربما تكون هذه فرصة بالنسبة له للقيام بمعجزة، لا تنسوا أن الجميع لم يكن لديهم ثقة في مبا عندما ذهبنا إلى كأس الأمم الأفريقية عام 2013 وفي نهاية اليوم كان مبا جزءًا من اللاعبين".

وأشار "لا أحد يعرف ماذا سيكون يوسف في الفريق، لذا فالأمر لا يتعلق بنديدي، بل يتعلق بالنسور السوبر."

من بين المباريات العشر الأخيرة التي خاضتها نيجيريا دون أن يحصل نديدي على دقائق، حقق المنتخب النيجيري ثلاثة انتصارات وتعادل في أربعة وخسر ثلاثة.

وحققت نيجيريا سبعة انتصارات وتعادلت مرة واحدة وخسرت مرتين في آخر عشر مباريات لعبها نديدي مع المنتخب الوطني، مما يؤكد أنه لاعب لا غنى عنه.

