نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حصة تاريخ الكان".. منتخب نيجيريا كثير من النجوم قليل من الألقاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحمل منتخب نيجيريا، في خزانته التاريخية إنجازات ولحظات لا تُنسى في بطولة الأمم الأفريقية. ودائمًا يظهر هذا المنتخب كرمز للتحدي والتفوق بالبطولة الأفريقية، حيث قدم عروضًا استثنائية عبر العقود، مؤكدًا بلا منازع على قوته الذي لا يمكن تجاهلها على الساحة القارية.

ويستعد منتخب نيجيريا للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي تحتضنها كوت ديفوار في الشهر الجاري، حيث يتواجد في المجموعة الأولى مع المنتخب المستضيف ومنتخبي غينيا بيساو وغينيا الإستوائية وسط أحلام بالعودة لمعانقة الأميرة السمراء مجددًا.

ويشارك منتخب النسور الخضراء في بطولة أمم إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي باحثًا عن تحقيق انجاز جديد في البطولة القارية هذا العام.

ونرصد في هذا التقرير محطات من تاريخ منتخب نيجيريا صاحب الصولات والجولات في بطولة أمم إفريقيا وسوف نسلط الضوء على أبرز النجوم الذين مثلوا النسور الخضراء في البطولة الأفريقية:-

بداية متعثرة في أمم إفريقيا

لم تكن بداية مشاركات منتخب نيجيريا في بطولة أمم إفريقيا موفقة بشكل كبير، حيث أنه لم يشارك سوى مرة وحيدة في البطولة القارية خلال الفترة من 1957 وحتى 1974، وتلك المشاركة كانت في نسخة عام 1963 وودع منافسات البطولة من دور المجموعات.

الحقبة الذهبية لـ نيجيريا و3 ألقاب

بدأت الفترة الذهبية لمنتخب نيجيريا في بطولة أمم إفريقيا بداية من عام 1976 حيث أصبح ضيف دائم في البطولة القارية ولم يغيب سوى مرات قليلة، ونجح في حصد لقب البطولة 3 مرات، ليأتي في الترتيب خلف منتخبات مصر والكاميرون وغانا بقائمة الأكثر تتويجًا باللقب.

أول ألقاب منتخب نيجيريا في بطولة أمم إفريقيا كانت في نسخة البطولة عام 1980 في البطولة التي استضافتها، بينما حصل بعدها على وصافة البطولة 3 مرات أعوام 1984، 1988، 1990.

وفي عام 1994 نجح الجيل الذهبي لمنتخب نيجيريا وقتها في العودة مرة أخرى لمنصات التتويج الأفريقية وحصد لقب البطولة التي أقيمت في تونس متفوقا على جميع منافسيه في البطولة القارية، ثم غاب عن نسختين 1996، 1998، قبل حصوله على وصافة نسخة 2000.

استمرت مشاركات منتخب نيجيريا بشكل مستمر حتى نجح في حصد ثالث ألقابه الأفريقية في نسخة البطولة عام 2013، وفي آخر مشاركتين حقق المركز الثالث عام 2019، بينما ودع منافسات البطولة عام 2021.

كوكبة من النجوم وألقاب معدودة

امتاز منتخب نيجيريا بتقديم العديد من النجوم للكرة الإفريقية على مدار تاريخ، من أبرز اللاعبين في تاريخ المنتخب النيجيري جاي جاي أوكوشا أحد أمهر اللاعبين في تاريخ القارة السمراء وواحد من أساطير نيجيريا الذي ساهم في تحقيق الانجازات والبطولات معه.

كما تضم قائمة أشهر النجوم في تاريخ نيجيريا، النجم الكبير نوانكو كانو لاعب أرسنال الإنجليزي السابق، والهداف المذهل رشيدي ياكيني، وإيمانويل أمونيكي الذي سبق ولعب في صفوف الزمالك، وأليكس أيوبي، وأوبي ميكيل وبابانجيدا وغيرهم من النجوم الذين صالوا وجالوا وصنع تاريخ نيجيريا في مختلف البطولات.

ورغم النجوم العديدة التي مثلت منتخب نيجيريا عبر تاريخه والكرة الرائعة التي قدمها منتخب النسور في مختلف البطولات ولكن كانت بطولاته محدودة حيث لم يستطيع سوى حصد 3 ألقاب في بطولة أمم إفريقيا رغم وصوله المتكررة للمباريات النهائية للبطولة الأفريقية.

ويأمل منتخب نيجيريا في استعادة هيبته من جديد والمنافسة على لقب بطولة أمم إفريقيا هذا العام لمعادلة رقم منتخب غانا.