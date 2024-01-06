نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يحسم صفقة وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية سويدية بأن النادي الأهلي قد توصل إلى اتفاق مع إدارة فريق سيريس لضم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وسام أبو علي.

دخل الأهلي في مفاوضات قوية خلال الأيام القليلة الماضية للتعاقد مع أبو علي، الذي يحمل الجنسيتين الفلسطينية والدنماركية.

الأهلي يحسم صفقة وسام أبو علي

ووفقًا لصحيفة "Expressen" السويدية، من المتوقع أن يسافر أبو علي إلى القاهرة لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة يومي الأحد أو الإثنين.

تبلغ قيمة الصفقة بين الأهلي وسيريس نحو 23 مليون كرونة سويدية، أي مليوني يورو تقريبًا، مما يجعلها صفقة قياسية بالنسبة للنادي السويدي.

وكانت الصفقة الأغلى في تاريخ سيريس هي بيع كينجسلي سارفو إلى مالمو النرويجي مقابل 13 مليون كرونة سويدية في عام 2017.

وقد انضم أبو علي إلى سيريس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث أثبت فورًا قدراته بتسجيل 10 أهداف في 16 مباراة.