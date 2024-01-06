نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق سراح أوسكار بيستوريوس بعد 11 عاما من قتل صديقته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وفقًا لإدارة الخدمات الإصلاحية (DCS) في جنوب إفريقيا، تم إطلاق سراح الرياضي الجنوب أفريقي السابق أوسكار بيستوريوس، صاحب الرقم القياسي العالمي في الألعاب البارالمبية في سباقات 100 و200 و400 متر والمسجون منذ عام 2014 لقتله صديقته عارضة الأزياء ريفا ستينكامب قبل عام، من السجن اليوم السبت بعد حصوله على إفراج مشروط.

وقالت المؤسسة في بيان لها: "تؤكد إدارة الخدمات الإصلاحية (DCS) أن أوسكار بيستوريوس يخضع لإطلاق سراح مشروط اعتبارًا من 6 يناير 2024، وقد تم قبوله في نظام السجون المجتمعية وهو الآن في المنزل".

منحت سلطات السجن الإفراج المشروط عن بيستوريوس في 24 نوفمبر، خلال جلسة استماع مغلقة في سجن أتريدجفيل في بريتوريا.

هذا الأربعاء، أشارت " DCS " إلى أنه على الرغم من الظهور العام الكبير للرياضي، فإن الشروط العامة لهذا النظام ستنطبق عليه، مثل، على سبيل المثال، أن يكون في المنزل في أوقات معينة من اليوم.

وأضافت الوكالة "لن يكون قادرا على تناول الكحول أو غيرها من المواد، مثل غيره من الأشخاص المفرج عنهم، يُمنع بيستوريوس من إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام، موضحة أن هذه القيود ستكون سارية حتى انتهاء مدة العقوبة، الحكم في عام 2029 ".

وفي بيان نقلته وسائل الإعلام المحلية هناك، قالت والدة عارضة الأزياء المقتولة، جون ستينكامب، يوم الجمعة، إن الألم الناجم عن وفاة ابنتها لا يزال قاسيًا وحقيقيًا، وأعربت عن أسفها، وطلبات الإفراج المشروط اللاحقة تعني خسارة خصوصيته وجعلت من الصعب عليه أن يحزن بسلام ".

وقال ستينكامب: "لقد قلنا دائمًا أن القانون يجب أن يأخذ مجراه، على الرغم من أنه أكد أنه لا يمكن أن تكون هناك عدالة أبدًا إذا لم يعد من تحب أبدًا ".

الشروط التي فرضها مجلس الإفراج المشروط، والتي تشمل دورات وبرامج إدارة الغضب.

وأضاف أن العنف بين الجنسين يبعث برسالة واضحة مفادها أن العنف بين الجنسين يؤخذ على محمل الجد ".

وكانت هذه هي المرة الثانية التي يطلب فيها بيستوريوس إطلاق سراح مشروط، وهو ما تم رفضه في مارس الماضي على الرغم من أن الرجل المدان قال إن الفترة التي قضاها في السجن والحد الأدنى المطلوب للتأهل لهذا الإجراء قد تمت زيادتهما بشكل غير عادل، مما ينتهك حقوقه الأساسية.

ورفع بيستوريوس، قضيته إلى المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا، التي قضت في أكتوبر الماضي بأن الرياضي مؤهل للحصول على الإفراج المشروط.



ويقضي بيستوريوس عقوبة السجن بتهمة إطلاق النار على ريفا ستينكامب، البالغة من العمر 29 عامًا آنذاك، في منزلها في بريتوريا في يوم عيد الحب عام 2013، عندما كان في ذروة شهرته وجمع ثروة من مسيرته الرياضية.

أطلق عليها النار أربع مرات عبر باب الحمام المغلق وحاول دون جدوى الدفاع عن أنه أصيب بالذعر عندما ظن خطأً أن العارضة لص دخل المنزل عبر نافذة الحمام.

وقال والدة الضحية في رسالة في نوفمبر الماضي: "لا أصدق رواية أوسكار، لا أعرف أحدًا يصدقها، صرخت ابنتي العزيزة لإنقاذ حياتها، بصوت عالٍ بما يكفي ليسمعها الجيران".

ولم يشهد خروج بيستوريوس من السجن، إلا أن والد عارضة الأزياء المقتولة باري ستينكامب، الذي توفي عن عمر يناهز 80 عاما في سبتمبر الماضي.

وبعد محاكمة حظيت باهتمام وسائل الإعلام العالمية، حُكم على بيستوريوس في البداية في أكتوبر 2014 بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة القتل غير العمد، لكن مكتب المدعي العام استأنف الحكم.

في عام 2015، ألغت محكمة الاستئناف العليا في جنوب إفريقيا هذه الإدانة وأدانته بارتكاب جريمة قتل، وأحالت القضية مرة أخرى إلى محكمة أدنى درجة، والتي حكمت في يوليو 2016 على بيستوريوس بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة القتل.

ومع ذلك، بعد استئناف آخر من قبل مكتب المدعي العام، زادت محكمة الاستئناف العليا الحكم في نوفمبر 2017 إلى خمسة عشر عامًا، وهو الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون في قضايا القتل باستثناء الحالات الاستثنائية.

ومن الناحية العملية، كان هذا الحكم يعني السجن ثلاثة عشر عاما وخمسة أشهر، بعد خصم الوقت الذي قضاه بيستوريوس، الذي قضى فترة بكفالة وتحت الإقامة الجبرية في السجن.

ولد بيستوريوس بمشكلة وراثية دفعت والديه إلى اتخاذ قرار بتر ساقيه من تحت الركبتين عندما كان عمره أحد عشر شهرا، وحقق شهرة عالمية من خلال المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012 على طرفين صناعيين من الكربون.

