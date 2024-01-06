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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن القائمة الدولية للحكام المصريين للعام الحالي 2024.

فيفا يعلن قائمة الحكام المصريين الدوليين لعام 2024

وضمت القائمة كلا من:

حكام الساحة: إبراهيم نور الدين، محمد عادل، أمين عمر، محمود البنا، محمد معروف، أحمد الغندور، محمود ناجي، شاهندا المغربي ونورا سمير.

الحكام المساعدين: محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، سمير جمال، هاني عبدالفتاح، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، سامي هلهل، يارا عاطف، جمالات أحمد، منى عطالله ومي حسن.

حكام كرة الصالات: محمد حسن، طارق سامي، ميدو سلامة وعاطف حسين.

حكام الكرة الشاطئية: هاني العراقي، أحمد نوفل، إبراهيم محجوب وخالد السيد.

حكام تقنية الفيديو "VAR": محمود عاشور، محمود أبوالرجال، طارق مجدي، عمرو الشناوي، حسام عزب ووائل فرحان.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل القائمة الدولية للحكام إلى الاتحاد الدولى، منتصف شهر سبتمبر الماضي، بعد التنسيق مع اللجنة الرئيسية للحكام، قبل انقضاء المهلة التي منحها "فيفا" للاتحادات الأهلية لترشيح الحكام الدوليين لعام 2024.