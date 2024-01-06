ميلان يتفوق على مانشستر سيتي في سباق ضم موهبة بارتيزان

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أحمد جودة - القاهرة - أصبح ميلان الإيطالي جاهز للتعاقد مع هدف مانشستر سيتي الانجليزي ماتيا بوبوفيتش، حيث أصبح الروسونيري قريبًا من استكمال التفاصيل النهائية للصفقة.

ميلان يتفوق على مانشستر سيتي

تألق المهاجم الصربي البالغ من العمر 17 عامًا في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا في مايو، وأثار إعجاب كل من الروسونيري وعمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أنه على مدار الأشهر السبعة الماضية، ظل ميلان على اتصال دائم مع الوفد المرافق له.

أصبح بوبوفيتش الآن لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع إف سي بارتيزان، وقد أعد ميلان عقدًا مدته خمس سنوات للمراهق الموهوب، حريصًا على التعاقد معه.

وأوضح موقع " كالتشيو ميركاتو " أن ميلان في المراحل الأخيرة من صفقة بوبوفيتش، ويحتاج إلى الانتظار حتى يبلغ 18 عامًا في 8 يناير قبل أن يتمكنوا من ربطه بصفقة مدتها خمس سنوات.

من جانبه فإن الوضع حساس في المفاوضات، حيث قد يحاول مانشستر سيتي خطف اللاعب الصربي بعد أن يبلغ 18 عامًا في الأيام المقبلة، لكن الروسونيري واثق من أن كل شيء سيتم الانتهاء منه في المراحل الأولى من الأسبوع المقبل.