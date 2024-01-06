نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يعود إلى أوروبا؟.. ساها يضرب الرعب داخل اتحاد جدة بشأن بنزيما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعيش الفرنسي كريم بنزيما، نجم خط هجوم فريق اتحاد جده السعودي، فترة غير مستقرة داخل صفوف العميد في موسمه الأول بدوري روشن، عقب قدومه إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ولم يظهر نجم ريال مدريد السابق بالمستوى المطلوب والمنتظر منه بشكل كبير حتى الآن، وذلك ما يتضح من اخفاقات الفريق العديدة في الموسم الحالي وخروجه من بعض البطولات مبكرا أخرهم كأس العالم للأندية.

- ساها بتحدث عن بنزيما

وتطالب فئة كبيرة في الفترة الأخيرة، برحيل بنزيما عن الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل اختفاء اللاعب وسفره مؤخرا لاجازة خاصة.

وحرص الفرنسي لويس ساها، نجم مانشستر يونايتد السابق، عن شرح بعض الأسباب التي قد تسببت في عدم تفجر زميله بنزيما مع العميد عبر صحيفة آس الإسبانية قائلا:" كريم بنزيما مهاجم قد يكون هو الذي يفتقده مانشيستر يونايتد في الفترة الأخيرة".

وتابع:" أعلم أنه مازال يحتفظ بإمكانياته واحترافيته حتى الآن، وهو اللاعب الذي سيساعد اليونايتد بقوة وسينجح في خلق أداء جماعي وسيسجل الأهداف أيضا، وأعلم أنه قد يكون حلم".

