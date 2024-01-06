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أحمد جودة - القاهرة - أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بلاعبي منتخب مصر، خلال زيارته لمعسكر الفراعنة في العاصمة الإدارية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وطالبهم بالتتويج باللقب وإسعاد الجماهير.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لمعسكر منتخب مصر: "سعيد برؤيتكم وأتمنى لكم كل خير، كل لاعبي المنتخب هم شباب موهوبين، والموهبة مسؤولية، وبينكم 7 لاعبين محترفين في أوروبا، وهذا يعكس إمكانيات شبابنا".

الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه رسالة إلى لاعبي منتخب مصر

وأضاف: "أنتم في النهاية تمثلوا أنفسكم وبلادكم، وكل لاعب يرغب في التطور، لذلك يجب عليه أن يبذل أقصى جهد، لكي ينجح الجميع كفريق، والنجاح لا يأتي بالموهبة فقط ولكن بالإخلاص أيضًا، والمنتخب المصري هو قوة ناعمة كبيرة جدًا في بلادنا".

وتابع: "فزنا بلقب البطولة 7 مرات من قبل، وأرى أن مصر تستحق أكثر من ذلك بكثير، لنتوج بالمزيد لنصل إلى 8 أو 9 أو 10 ألقاب".

وأكمل: "أشكر اللاعبين المحترفين خارج مصر، وأتمنى أن تتوفقوا في رحلتكم، وإن شاء الله تعودوا لنا بنتيجة إيجابية وتسعدونا، وهذا ما يتمناه كل المصريين".

وواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه قائلًا: "عملنا جهد كبير جدًا في تطوير البنية الرياضية الضخمة بمصر، وأصبح الآن كل محافظة بها منشأة رياضية جيدة، تساعد أبناء المحافظة على ممارسة الرياضة".

واختتم رئيس الجمهورية: "عملنا على رفع كفاءة مراكز الشباب بمختلف أنحاء الجمهورية، ونحن مهتمين بشبابنا، ونركز على توفير بنية رياضية تليق بكم".

