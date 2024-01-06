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أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيرجيو ريكو، حارس مرمى باريس سان جيرمان، عن حالته البدنية بعد الحادث الذي تعرض له حصان كاد أن يكلفه حياته، وذكر أن جسده عاد إلى مثل السابق وأنه تعافى بنسبة 90%.

سيرجيو ريكو يكشف آخر تطورات حالته البدنية

في مقابلة مع " دازن " الإسبانية، تحدث حارس المرمى الإسباني عن كل ما يتذكره عن الحادث الذي تعرض له، وغيبوبته اللاحقة وتعافيه.

وقال ريكو "كل يوم أتحسن كثيرا، أشعر أن جسدي عاد إلى ما كان عليه من قبل، أود أن أقول إنني تعافيت بنسبة 90 بالمئة".

تم إدخال سيرجيو ريكو إلى المستشفى لأكثر من 80 يومًا كما خسر 20 كيلوجرامًا، ولكن ليس الرغبة في المنافسة مرة أخرى حيث أشار: "في رأسي لا توجد فكرة أخرى سوى أن أصبح حارس مرمى محترفًا مرة أخرى، أخبرني جميع الأطباء أنه يمكنني العودة دون مشكلة، لذا، إذا لم يكونوا خائفين".

بعد أن لعب مباراة ضد ستراسبورغ في أبريل الماضي، سافر سيرجيو ريكو إلى إشبيلية، وتعرض لحادث مع حصان في إل روسيو أدى إلى دخوله في غيبوبة اصطناعية لمدة 26 يومًا.

وفي هذا الصدد، ادعى أنه لا يتذكر سوى حلم تزامن معه مع والده المتوفى.

وتابع "لا أتذكر سوى حلم، كان هناك شارعان، كنت أسير في اتجاه واحد ورأيت والدي في الاتجاه الآخر، ناديته "أبي، أبي!"، لكنه لم يرد علي، لقد تحدثت عن ذلك، مع أصدقاء متخصصين في علم النفس، وما أخبروني به هو أن الوقت لم يحن بعد".

علاوة على ذلك، أشار إلى أنه لا يريد أن يسأل عن طبيعة الحادث: "قالت لي عائلتي وجدتي وزوجتي إنه إذا لم أتذكر، فيجب أن أترك الأمر كما هو. ليست هناك حاجة لمعرفة ذلك".

أخيرًا، يتذكر ريكو ما رآه وشعر به عندما استيقظ: "كنت خائفًا بعض الشيء. لقد راقبوني بالكامل عبر الكثير من الشاشات، والطريق، اعتقدت أنه لا بد أن يحدث شيء سيئ، لكنني رأيت العائلة، الزوجة، والدتي، سألني الطبيب إذا كانوا يعرفون من هم. وقلت بالطبع".