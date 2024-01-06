نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف يحسمها: لن ارتدي قميص الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم محمد شريف مهاجم منتخب مصر ونادي الخليج السعودي الجدل حول ما يتردد عن إمكانية عودته إلى الدوري المصري الممتاز من جديد ووجود مفاوضات مع نادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

وترددت مؤخرا أنباء عن وجود مفاوضات من جانب إدارة نادي الزمالك لضم المهاجم السابق للأهلي محمد شريف، خلال الموسم الحالي.

- شريف يحسم الجدل

وأوضح محمد شريف خلال تصريحاته عبر قناة إم بي سي مصر حول إمكانية اللعب للقلعة البيضاء ووجود بند في عقده يمنع عودته إلى مصر لأي فريق قائلا:" أعرف جيدا المبلغ الذي رحلت يه وقيمة عقدي جيدا".

وتابع:" لا يوجد أي شرطا جزائيا كما يتردد في عقدي يمنعني من العودة إلى أي فريق سوى النادي الأهلي".

وواصل:" لن ألعب للزمالك أبدا مع احترامي للقلعة البيضاء فريق كبير وله تاريخ عريق وجماهير واسعة ولكن قراري محسوم في هذا الأمر دائما الأولوية للأهلي".

وأختتم:" حققت إنجازات وأشياء قيمة داخل جدران القلعة الحمراء ولا أرغب في إفساد ذلك وأسعى دائما على وجود حب ودعم جماهير الأهلي حتى ولو لم يفكر الأهلي في عودتي من جديد، لا أريد أن تتذكرني جماهير الفريق بشئ سيئ".