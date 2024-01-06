أعدك بتحقيق لقب البطولة.. صلاح يوجه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

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أحمد جودة - القاهرة -

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على تقديم الدعم للاعبي منتخب مصر الأول، خلال المعسكر التحضيري لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بساحل العاج.

وأكد رئيس جمهورية مصر العربية، على ثقته الكاملة في لاعبي ونجوم المنتخب المصري وقدرتهم على العودة بكأس البطولة، خلال تواجده داخل المعسكر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- صلاح يوجه رساله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

ووجه محمد صلاح قائد منتخب مصر، رسالة ردا على كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا:" نرى تحسن كبير الحمد لله في منظومة الكرة المصرية الآن والجميع حريص على تسهيل كل الأشياء لنا ومساعدتنا، أعد حضرتك ببذل كل مجهودنا لحصد لقب البطولة".

وأختتم صلاح حديثه:" في نسخة البطولة الماضية قدمنا مجهود رائع ولكن لم نحقق البطولة ونشكر حضرتك على الدعم وكذلك الوزارة واتحاد الكرة إن شاء الله نحقق شيئًا إيجابيًا بالبطولة".

على جانب آخر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مباراة ودية تجريبية قبل السفر إلى حوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 ساحل العاج، مساء غد الأحد الموافق 7 يناير الجاري.

ويذكر أن تنطلق أحداث بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى الحادي عشر من شهر فبراير القادم.

