نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب غانا السابق: مواجهة مصر هي الأسهل في المجموعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتقد أوتو أدو، مدرب غانا السابق، أن مصر هي المنافس الأكثر قدرة على الإدارة في مجموعة النجوم السوداء في كأس الأمم الأفريقية 2023.

في المجموعة الثانية إلى جانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، سيواجه الفائز بكأس الأمم الأفريقية سبع مرات النجوم السوداء في مباراتهم الثانية بالمجموعة يوم الخميس 18 يناير.

وفي معرض تقييمه لفرص غانا في المجموعة الثانية، قال أوتو أدو إن اللعب ضد مصر قد يكون الأسهل في المجموعة بسبب توازن فريق الفراعنة.

وقال:" أعتقد أن أسهل مباراة قد تكون أمام مصر لأن فريقهم متوازن للغاية، إنهم هم المرشحون في هذه اللعبة، لذلك من الأسهل الوقوف في الخلف عندما لا يتوقع الناس منك الكثير ".

وأضاف: "الأمر أسهل من مواجهة ما يسمى بالدول الصغيرة التي تعلم كرة القدم وتعرف كيفية الدفاع، وسيكون من الصعب للغاية تحطيمها".

ومن المقرر أن تبدأ غانا مشوارها في دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر يوم الأحد 14 يناير 2024.

بعد ذلك، سيواجه البلاك ستارز مصر قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة موزمبيق يوم 22 يناير.

