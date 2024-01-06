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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الحكم الدولي ابراهيم نور الدين اعتزاله التحكيم نهاية الموسم الحالي 2023/2024 بعد مسيرة طويلة في التحكيم المصري.

ونشر إبراهيم نور الدين عبر حسابه الرسمي على "الفيس بوك":" بعد استخارة الله قررت نهاية مشواري التحكيمي نهاية الموسم الحالي الذي بدأ منذ عام 2002 شكرًا جزيلًا لكل من ساهم في صناعة اسم وتاريخ إبراهيم نور الدين، والله المستعان فيما هو قادم".

رسميا.. إبراهيم نور الدين يعلن اعتزاله التحكيم نهاية الموسم الحالي

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم قد اعلن قائمة الحكام الدوليين والتي يتواجد فيها الحكم ابراهيم نور الدين.

ويعتبر إبراهيم نور الدين من أبرز الحكام المصريين الذي أداروا من قبل مباريات إفريقية ومحلية في الموسم الحالي.